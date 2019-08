GARNEAU, Simon



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 11 août 2019, à l'âge de 74 ans et 9 mois, est décédé monsieur Simon Garneau, époux de madame Blandine Blais, fils de feu madame Simone Arseneault et de feu monsieur Norbert Garneau. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Gary, Karen (Sylvain Dufour); son petit-fils Jordan; ses frères et sœurs: Marielle (Ghislain Dugas), Serge (Francine), Guy (Élisabeth), Sylvie, feu Christian, Denis (Doris), Denise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais: feu Richard (Claire), Yvon, feu Adrien (Fernande), Émilien, Émilienne, feu Ovila, Ressul (Liliane), François, Manon (Marc-André) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 16h.Un gros merci à tous ceux et celles qui ont contribué au confort de Simon au département de soins palliatifs du l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec par leur présence auprès de lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau # 402, Montréal, Québec Tél.: 1-866-343- 2262 Courriel: info@src-crs.ca Site web: www.societederecherchesurlecancer.caDes formulaires seront disponibles sur place.