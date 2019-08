MARCOTTE, Clément



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 11 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Clément Marcotte, époux de dame Suzanne Moisan, fils de feu monsieur Alfred Marcotte et de feu dame Marie-Blanche Marcotte. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Raymond, leà compter de 9h,. La mise en columbarium suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse Suzanne, monsieur Marcotte laisse dans le deuil son fils Mario; sa petite-fille adorée Alice; ses frères et sœurs: feu Marcel (feu Jeannette Plamondon), feu Raymond (Rosianne Thibodeau), feu Lionel (Normande Chastenay), Françoise (feu Francis Leclerc), feu Jean-Noël, Marc (Gisèle Richard), Monique (Simon Grenier), feu Yvon, Gilles (Lisette Mercier), Réjean (Lise Richard) et Lucette (Bradley Beebe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan: feu Marcel (feu Régina Paré), feu Émilien (feu Gilberte Huard), feu Héribert (feu Adrienne Parent), feu Laurien (feu Blandine Plamondon), feu René (feu Noëlla Beaulieu), feu Gertrude (feu Paul Fournier), feu Rita (feu Wilfrid Nadeau), feu Gilles (Clorilda Cantin), feu Eva (Laurent P. Plamondon), feu Charles-Edouard (Noëlla Laurent), André (Marielle Beauséjour) et Roger (Simone Déry) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité gériatrique et palliative de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués.