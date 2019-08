FONTAINE, Madeleine Larose



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 août 2019, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Madeleine Fontaine, épouse de M. Jean Larose et fille de feu Joseph Fontaine et de feu Aldéa Cadoret. Elle demeurait à St-Henri de Lévis. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Jacqueline (Marcel Lemieux), Marie-Claire (Gérard Bernard), Clément (Rita Bouchard), Nicole (Michel Guay), Michel (Denise Leblanc), feu Jacinthe (Denis St-Hilaire), Aline (Jacques Lavallée), Yvette (Jean-Pierre Point), Claude (Lisa Duguay), Jean-Guy, Germain (Marie-France Patry); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Jean-Marie (Denise Couture), Gemma (feu Jean-Paul Rhéaume), Rachelle (feu Henri Blouin), Catherine (feu Yvon Beaulieu), feu Gérard (Généva Morin), Yolande, feu Laval (Pauline Roy), Gilberte (John Thompson), et Jean-Marc (Sylvie Lavoie), sa belle-soeur Mme Marie-Reine Larose (feu Georges Clément) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs qui l'ont précédée : feu Roland (feu Marguerite Boucher), feu Jeanne D'Arc (feu Léonidas Larose), feu Bernadette (feu Pamphile Couture), feu Lucien (feu Pauline Carrier), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Marie-Jeanne, feu Henri-Louis (feu Anna-Marie Couture), feu Rose-Alma, feu Lévina (feu Antonio Lambert), feu Pierre (dominicain), feu Anny (religieuse RJM), feu Antonio (feu Mariette Dubé), feu Josaphat (feu Fernande Lacasse), feu Georges, feu Léonidas (feu Jeanne-D'Arc Fontaine), feu Aurore (religieuse RJM) et feu Thérèse. La famille recevra les condoléances à la maison funérairedès 8h30.et de là au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles au salon.