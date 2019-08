LEBLOND, Jeannette Labrecque



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 août 2019, à l'âge de 105 ans et 4 mois, est décédée madame Jeannette Labrecque, épouse de feu Octave Leblond. Elle demeurait à Saint-Malachie, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 23 août 2019 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Raymond (feu Eliette Lecours, Carmelle Bisson), Denis (Cécile Fournier), Huguette (Jean-Paul), Jean-Guy (Solange Marceau), Léopold (feu Lise Fournier, Lisette Mercier), Colette (André Talbot) ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants qu'elle chérissait tant. Elle laisse également dans le deuil de nombreux, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du Manoir de La Montagne de Saint-Malachie ainsi qu'aux propriétaires pour les bons prodigués à notre mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Téléphone 418-682-6837. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :