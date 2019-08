HEPPELL, Adélard



À l'Hôpital Laval, le 8 août 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Adélard Heppell, époux de feu dame Georgette Duchesne, fils de feu Léopold Heppell et de feu Alvine Maurais. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: feu Claude, feu France (Marcel Fortin), feu Serge (Marie Maltais) et Sylvie (Robert Ferland); ses petits-enfants: Nancy (Mathieu Dupuis), Karine (Hugo Lévesque), Jean-Philippe (Valérie Vandal-Tremblay), Maxime et Marie-Ève; ses-arrière-petits-enfants : Mégan, Charles-Alex, Loïc, Lily, Romane, Alice et Éli; ses frères et sœurs: feu Maurice (feu Raymonde Guirlanda), feu Gabrielle (feu Adrien Turcotte), feu Raymonde (feu Walter Poirier), feu Paul (feu Madeleine Vanier) et feu Jules (Marie-Jeanne Sarasin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Philippe (Cécile Rodgers), feu Rosa-Rita (feu Armand Maltais), feu Blanche-Aimée (feu Alphonse Lebreton) et feu Cécile (feu Élie Asselin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s très chers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec QC G1S 3G3, tél. : 1 888 939-3333, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=on&s_srx=cancer.ca-navbar-fr