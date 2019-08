PRUNEAU, Richard



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 8 août 2019, à l'âge de 69 ans et 7 mois, est décédé monsieur Richard Pruneau, fils de feu madame Valéda Labrecque et de feu monsieur Gérard Pruneau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Francis Rhéaume) ainsi que sa mère Jocelyne Côté; ses petites-filles: Sarah-Jane et Kellyann; ses frères et sœurs: Roland (Micheline Casse), Robert (feu Madeleine Siouï), Gaston (Diane Dufour), Fernand, Florence (feu Siméon Bouchard) et Laurette (feu Armand Falardeau); ses deux complices Samuel et Mathieu ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci spécial pour le support exceptionnel de Chantal, Shirley, Julie et Jocelyne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec Téléphone: 418 656-4999 Site web : www.fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.