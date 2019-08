CASTONGUAY, René



Suite à un accident de la route survenu le 17 août 2019, la vie nous a repris un homme d'une grande bonté. Il est parti rejoindre son ange tout là-haut. À l'âge de 62 ans, est décédé René Castonguay, époux de feu Francine Daigle. Il était le fils de Agathe Blanchet et feu Gérard Castonguay. Il laisse dans le deuil son fils Mathieu (Ashleigh Macey), ses petits- enfants Grayson et Juliette; sa conjointe Édith Thibault, ses fils: Jérôme (Kateri), Alexandre (Christine) et ses petits- enfants: Florent et Léandre. Ses frères et soeur: Yvon (Christelle Savard), Mario (Lise Daigle), Jean (Lisanne Gaudreault), Line (Jean-Pierre Bélanger); sa belle- famille: Juliette Turcotte (feu Gilles Daigle), René (Ghislaine Rousseau), Marjolaine (Michel Lemay), Martin (Carole Trépanier), Alain, Mario (Mylène Bernier), Marianne (Camil Blais), Éric; Yves et Sandra Thibault (Marc Lapointe); ses filleuls: Alexandre et Mathias. De plus plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s se souviendront longtemps de la gentillesse de René.où la famille vous accueillera à compter de 9h. S.V.P., compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère, bureau #214, Québec, QC G1S 3G3 Tél. : 418-683-8666. Site internet : www.cancer.ca La direction des funérailles a été confiée à la