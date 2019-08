RIVEST, Claude



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 15 août 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Claude Rivest. Il demeurait à Saint-Tite-des-Caps.où les condoléances débuteront à 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa sœur Denise Rivest ; ses frères et sœurs ainsi que ses frères et sœurs de sa famille d'accueil : Lise Duchesne Badeau, Denise Drouin, Gilles Goulet, Normand Simard, Réjean Harvey, Maria Bouchard, Denise Devault, Nicole Verrault, Yves Lachance, France Duchesne et Claude Bilodeau. Merci à tout le personnel soignant de l'Hôpital Laval et de Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués durant sa maladie. Merci aux intervenants du CRDI de Québec qui ont été présents pour me soutenir dans ces moments particuliers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, téléphone : 418 827-5773 poste 2, site web : www.fondationhsab.org. Des formulaires seront disponibles sur place.