BLAIS, Denis



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 13 août 2019, à l'aube de ses 72 ans, entouré de sa famille, est décédé, monsieur Denis Blais, fils de feu monsieur Maurice Blais et de feu dame Madeleine Boulet. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Monique (Ernest Paré), feu Mariette, feu Lisette (Jacques Campagna), Ginette, Roger, Céline (Réjean Boilard), Diane (Pierre Coulombe), Hélène (Benoît Létourneau) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. La famille tient à remercier personnellement l'abbé Hubert Campagna ainsi que le personnel de La Maison d'Hélène et les membres de l'équipe de soins à domicile du CLSC pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène ou la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la