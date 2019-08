TURGEON, Jeannine



Au CHSLD St-Joseph de Lévis, le 17 août 2019, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédée madame Jeannine Turgeon, épouse de feu monsieur Jules Nappert, fille de feu madame Emelda Lemieux et de feu monsieur Émile Turgeon. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses fils : Hughes (Isabelle Morin) et Germain; ses petits-enfants : Vanessa et Cynthia; ses sœurs : Rollande (feu Roger Patry) et Colette (feu André Rathel); ses frères : Georges (Monique Baillargeon), Clément et Robert (Huguette Boutin) : sa belle-sœur, Marthe Dumas (feu Jean-Noël Turgeon), ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 8h à 10h45.