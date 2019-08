Garneau veut encore surprendre en 2019

Les Élans de Garneau voudront-ils prouver que leur présence en finale du Bol d’Or n’était pas un coup de chance ?

« On a peut-être surpris bien du monde en atteignant le Bol d’Or, mais pas nous, assure l’entraîneur-chef Claude Juneau. On sera peut-être plus attendus, mais je ne pense pas qu’on nous a pris à la légère l’an dernier, parce qu’il y a tellement de parité dans le circuit, et des entraîneurs d’expérience qui savent très bien qu’il s’agit d’une bataille chaque semaine. »

« On va y aller une semaine à la fois, mais on pense qu’on peut rivaliser avec tout le monde et l’objectif est de disputer le dernier match de l’année, de poursuivre Juneau. Nous sommes dans une belle position avec de la profondeur partout. Les vétérans sont prêts à prendre l’héritage de nos finissants et nous avons un bon amalgame de recrues. »

Dorian Daniel-Royal abonde dans le même sens. « L’objectif ultime est de disputer le dernier match de l’année, a résumé le plaqueur de troisième année qui a reçu des offres de bourse de UMass, Buffalo et Maine dans la NCAA. La saison 2018 est terminée, mais la saison 2019 peut être aussi bonne sinon plus spéciale. La chimie fait une grosse différence. Nous serons attendus de pied ferme, mais on va arriver de la même façon, avec le couteau entre les dents. »

Bon mélange

La ligne défensive des Élans sera à surveiller. En plus de compter sur Daniel Royal, les finalistes du Bol d’Or misent sur le vétéran Michaël Bernier, ainsi que les frères Cédric (qui est de retour après avoir été à l’écart l’an dernier pour des raisons académiques) et Anthony Lamontagne (une recrue qui a percé l’alignement de l’équipe du Québec cet été).

« Nous avons eu un bon recrutement sur la ligne défensive, a indiqué Bernier, et les vétérans sont là pour aider. Il y a un bon mélange. »

Porteurs d’expérience

Juneau prévoit miser sur une défensive intense avec les secondeurs Alexandre Knox et Mathieu Proteau pour effectuer le travail le travail de la ligne défensive.

Le vétéran Tristan Blais sera de nouveau aux commandes de l’offensive des Élans et misera sur des éléments dangereux.

« Tristan est en avance et il contrôle ce qu’il fait, a mentionné Juneau. Nous avons deux porteurs d’expérience en Émile Malenfant et Olivier Lapointe. Nous avons un groupe de receveurs spécial avec Gabriel Faucher, Cédric Leroux, Étienne Landry et Mikel-Ange Desjardins. Nous avons eu un bon recrutement à la position de receveur.

Sur la ligne offensive, les Élans miseront sur deux bloqueurs de 3e année en Félix-Antoine Paris et Samuel Saint-Jean ainsi que sur les recrues Félix-Olivier Leclerc et Fabrice Thériault.

« Une attaque explosive »