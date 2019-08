Internationaux des États-Unis: Auger-Aliassime et Shapovalov s'affronteront au 1 er tour

Le Québécois Félix Auger-Aliassime devra en découdre avec son grand ami Denis Shapovalov au premier tour des Internationaux des États-Unis qui s’amorceront la semaine prochaine à New York.

Ayant le statut de 18e favori du tournoi, Auger-Aliassime disputera son troisième match contre l’Ontarien en carrière au sein de l’ATP. Chaque joueur a triomphé une fois. Cette année, l’athlète de la Belle Province a eu le dessus 6-2 et 7-6 (7) en ronde des 64 à Madrid.

Chez les autres représentants de l’unifolié figurant dans le tableau principal, le puissant serveur Milos Raonic, qui a abandonné après deux manches dans son affrontement de deuxième tour face à Auger-Aliassime à la Coupe Rogers, se frottera au Chilien Nicolas Jarry. Raonic a manqué le tournoi de Cincinnati en raison de problèmes persistants au dos.

Quant à Vasek Pospisil et Brayden Schnur, ils auront respectivement le Russe Karen Khachanov et le Français Benoit Paire comme vis-à-vis. Khachanov a atteint la demi-finale à Montréal plus tôt ce mois-ci et est neuvième tête de série à Flushing Meadows.

Du côté féminin, la Québécoise Eugenie Bouchard aura une lourde tâche à son premier duel, car elle se mesurera à la 12e favorite, la Lettone Anastasija Sevastova. «Genie» n’a pas gagné une rencontre depuis le mois de février.

Pour sa part, la Canadienne Bianca Andreescu croisera le fer avec l’Américaine Katie Volynets au tour initial. La 15e tête de série de la compétition et championne de la dernière Coupe Rogers prendra rendez-vous avec l’Ukrainienne Lesia Tsurenko ou l’Allemande Mona Barthel si elle l’emporte.