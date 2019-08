La saison des récoltes

La réputation de ce domaine de Havelock, tout près de la frontière américaine, repose avant tout sur ses vins liquoreux, récompensés à maintes reprises sur la scène nationale et internationale, mais Line et Jean Joly élaborent aussi ce très bon blanc sec, qui met d’emblée en appétit avec son nez plus minéral que fruité. La bouche est vibrante, relevée de notes d’herbes et d’écorce de citron ; beaucoup de tenue et une finale étonnamment longue qui ouvre l’appétit et donne envie de passer à table.