Les câbles porteurs du pont Pierre-Laporte de nouveau scrutés

Le ministère des Transports a lancé un appel d’offres au début du mois pour la réalisation de « travaux essentiels afin d’assurer la pérennité du pont ». La facture devrait s’élever entre 5 et 10 M$, selon les soumissions qui seront reçues.

Le chantier consistera en l’inspection approfondie des deux câbles porteurs, en plus de l’installation de trois suspentes de remplacement. Les suspentes sont des tiges verticales qui relient le tablier du pont aux câbles porteurs. Si la procédure se déroule tel qu’anticipé, les travaux devraient avoir lieu l’été prochain.

Plus vite

Le MTQ espère par ailleurs que l’entrepreneur qui remportera ce contrat opère deux fois plus rapidement. L’appel d’offres suggère l’utilisation de deux systèmes de suspentes temporaires, plutôt qu’un seul, afin de pouvoir changer deux câbles à la fois. Cette technique implique que deux câbles temporaires soient installés de part et d’autre du câble permanent, le temps que celui-ci soit retiré et remplacé.