Majeurs et délaissés

Vous avez vu la série documentaire Autiste, bientôt majeur, dont le premier épisode a été diffusé à Moi & Cie hier soir ? Avec Charles Lafortune, Sophie Prégent et Mathieu Gratton ?

Au-delà de la question des services offerts aux personnes atteintes du spectre de l’autisme, ce documentaire pose une autre question essentielle, dont on parle trop peu.

Charles Lafortune et Sophie Prégent m’en ont déjà parlé en entrevue.

Leur pire inquiétude est : « Qu’est-ce qui va arriver à notre fils quand on ne sera plus là ? Qui va s’en occuper ? »

Or, ce n’est pas parce que tu as 18 ans que tu n’as plus besoin d’aide.