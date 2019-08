Nouveau rappel de viande de poulet cuite en raison de la Listeria

OTTAWA – De la viande de poulet cuite des marques Reuven International et Sysco font l’objet d’un rappel en raison d’une possible contamination par la bactérie Listeria monocytogenes.

Les produits visés par le rappel ont été distribués au Québec et dans au moins six autres provinces et territoires, principalement dans les restaurants, les hôtels et les institutions.

Il s’agit de:

«Proportion naturelle viande de poulet cuite en dés (#15307)», vendu au format 4,54 kg et portant le numéro «CUP 907 63572 15307 1» ainsi que le code «PACKDATE: 01/21/19».

«Proportion naturelle viande de poulet cuite en dés (#15807)», vendu au format 4,54 kg et portant le numéro «CUP 907 63572 15807 6» ainsi que le code «PACKDATE: 01/21/19».

«Poulet cuit déchiqueté proportions naturelles (#15885)», vendu format 4,54 kg et portant le numéro «CUP 007 34730 21450 4» ainsi que le code «PACKDATE: 01/21/19».

Un avis de rappel avait déjà été diffusé, le 18 août dernier, concernant de la viande de poulet cuite en dés de la marque Rosemount pouvant être contaminée par la Listeria. Il s’agissait de «Viande de poulet cuite en dés 13 mm - ½" (#16305)», vendu au format 4,54 kg et portant le numéro «CUP 2 06 20263 12454 7» ainsi que le code «PACKDATE 01/21/19».

Les personnes ayant en leur possession ce produit ne doivent pas le consommer. Les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, tels que les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers ne devraient pas le vendre ou l'utiliser.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) précise que «les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade».

L’ACIA souligne que l’Agence de la santé publique du Canada mène actuellement une enquête sur une éclosion de la maladie chez l'humain.