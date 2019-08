Le Camping Sainte-Anne-de-Beaupré accueille, à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 25 août) le Festival Rythmes & Papilles pour une 12e année consécutive. Des spectacles en continu, dégustations, ateliers culinaires, animations jeunesse vous attendent au cours de ces quatre jours. Le tout commence ce soir avec le Grand souper gastronomique ($$$). Le vendredi 23 août, dès 20 h, la Famille Painchaud, en formule trio, viendra réchauffer l’ambiance. Cette année, l’organisation revient à l’entrée gratuite sur le site. Renseignements: https://rythmesetpapilles.com.

Le restaurant-bar spectacle du boulevard Pierre-Bertrand, Cécile & Ramone, vous invite gratuitement ce soir, dès 17 h jusqu’à tard, à assister au lancement de sa programmation automnale et à découvrir en même temps les nombreux artistes qui seront à l’affiche dès le mois de septembre.

Aux Galeries Gourmandes

Photo courtoisie

Après avoir passé plus de vingt ans derrière les fourneaux d’établissements réputés, tels que le Saint-Amour et Le Bonne Entente, Patrick Dubé mettra à profit ses talents de cuisinier et de gestionnaire dans la cuisine du nouveau restaurant qui ouvrira ses portes en décembre aux Galeries Gourmandes, futur marché alimentaire des Galeries de la Capitale. Resto Plaisirs a du même coup annoncé que Christine Normand, une gestionnaire d’expérience et l’une des dix-sept associés du Groupe, dirigera l’ensemble des opérations du restaurant. Au cours des vingt-huit dernières années, Christine a géré d’importants établissements chez Restos Plaisirs, comme le Cochon Dingue Lebourgneuf et Le Café du Monde. De gauche à droite, sur la photo: Mickael Jarnoux, directeur des opérations du restaurant; Christine Normand, directrice du restaurant; Patrick Dubé, chef exécutif du restaurant et Jean-François Houde, chef exécutif chez Restos Plaisirs.

Pour une 9e année

Photo courtoisie

Charlesbourg Toyota organise à nouveau cette année en septembre sa fameuse collecte d’équipements sportifs afin d’offrir un support aux familles dans le besoin, par l’entremise du projet « Comptoir accès-sport » du centre communautaire Le Pivot. Vous serez donc invités à déposer des articles sportifs en bon état chez Charlesbourg Toyota, au 16070, boulevard Henri-Bourassa. Les dons seront remis ensuite au centre communautaire Le Pivot, qui se chargera de la distribution. En faisant votre don d’équipements, courez la chance de gagner 1000 $ d’équipements sportifs neufs en collaboration avec Sports Experts! En huit ans, ce sont plus de 4500 items qui ont été offerts au Pivot.

Rendez-vous Mustang 2019

Photo courtoisie

Présenté par le concessionnaire Cliche Auto Ford, le 3e Rendez-vous Mustang a attiré bon nombre d’amateurs de belles voitures le 11 août dernier au Festival des sports motorisés de Vallée-Jonction. Une soixantaine de propriétaires de Mustang, provenant des quatre coins du Québec, s’étaient déplacés afin de partager leur passion et d’en mettre plein la vue aux nombreux visiteurs. Sur la photo du haut, la rutilante Mustang Shelby GT500 1969 de Réjean Grondin, de Sainte-Marie de Beauce, et sur la photo du bas, Réjean Grondin, lauréat du prix Mustang Coup de cœur 2019, est entouré de Michèle Michaud et Sylvain Cliche, copropriétaires de Cliche Auto Ford

Anniversaires

Photo courtoisie

Claire Pimparé (photo) comédienne (Passe-Carreau), actrice, animatrice et porte-parole de la Fondation Le Petit Blanchon, 67 ans... Jeff Stinco, guitariste du groupe québécois Simple Plan, 41 ans... Howie Dorough, membre des Backstreet Boys, 46 ans... Mats Wilander, ex-joueur de tennis suédois professionnel, 55 ans...Tori Amos, chanteuse américaine, 56 ans... Carl Yastrzemski, joueur de baseball américain (1961-83: Red Sox), 80 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 août 2018. Ed King (photo), 68 ans, ancien guitariste du groupe Lynyrd Skynyrd «Sweet Home Alabama»... 2017. Alain Berbérian, 63 ans, cinéaste français... 2014. Damien Rousseau, 65 ans, communicateur et artisan bien connu des médias de Québec... 2011. Jack Layton, 61 ans, chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Canada... 2010. Michel Montignac, 66 ans, auteur français de livres sur la nutrition... 1994. Gilles Groulx, 63 ans, réalisateur et scénariste.