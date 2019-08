Sensibilisation à l’anxiété: Patrice Coquereau a terminé sa marche

RIMOUSKI | C'est avec émotion que le comédien Patrice Coquereau a terminé son long périple à pied pour démystifier l'anxiété jeudi à Rimouski. L’acteur, qui en a déjà souffert, a marché 570 kilomètres dans les 57 derniers jours pour recueillir des témoignages sur les troubles anxieux.

«C'est un mal qui touche beaucoup de gens à différents degrés, qui touche de plus en plus de jeunes, alors est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'y prêter attention, d'en parler davantage et de favoriser la discussion?», a lancé Patrice Coquereau, à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée.

Tout au long de son parcours, il a été hébergé à 90% par des gens qu'il ne connaissait pas, ainsi il a fait plusieurs rencontres en plus de collecter différents témoignages sur l'anxiété.

«Les gens savent que je m'en suis sorti, donc les langues se délient parce que les gens savent que je ne suis pas dans le jugement. Les témoignages auxquels j'ai eu droit pendant six semaines c'est réellement touchant», a indiqué M. Coquereau.

Le comédien indique avoir rencontré quelque 200 personnes le long de son parcours et récolté des dizaines de témoignages de personnes touchées par des phobies, des peurs irrationnelles ou divers types d'anxiété.

Il espère que la réflexion sur les troubles anxieux transcendera son récent périple et qu'un documentaire sur cette marche verra le jour.

En 2013, environ 3 millions de Canadiens âgés de 18 ans et plus ont déclaré être atteints d'un trouble anxieux ou de l'humeur.