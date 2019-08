Théodore Pellerin continue d’enfiler les tournages en anglais. L’acteur tourne présentement à Vancouver dans There’s Someone Inside Your House, un film d’horreur pour Netflix.

Inspiré du roman du même nom de Stephanie Perkins, ce long métrage réalisé par Patrick Brice (Corporate Animals, Creep) brosse le portrait de finissants du secondaire qui deviennent la cible d’un meurtrier masqué, déterminé à dévoiler au grand jour leurs plus sombres secrets.

Le nom de Théodore Pellerin apparaîtra au deuxième rang du générique, après celui de Sydney Park, une jeune actrice américaine qu’on peut voir dans The Walking Dead et Pretty Little Liars : The Perfectionists.

La société Atomic Monster, derrière la saga d’épouvante The Conjuring, produit There’s Someone Inside Your House avec 21 Laps, à qui l’on doit Stranger Things.

Il s’agit d’un deuxième projet Netflix pour Théodore Pellerin. Au printemps, il est apparu dans trois épisodes de The OA, une série de science-fiction.

Un privilège

Théodore Pellerin qualifie There’s Someone Inside Your House de thriller. Il n’est toutefois pas autorisé à divulguer davantage de détails concernant le scénario ou encore son rôle.

Chose certaine, le jeune comédien apprécie sa chance d’explorer un nouveau genre cinématographique. « Je me sens très privilégié de pouvoir travailler avec des gens différents dans des genres différents. C’est très nourrissant et motivant. J’apprends beaucoup. J’en profite. C’est comme un cadeau. »