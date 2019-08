Un ours coquet s'invite chez le barbier

SLAVE LAKE, Alberta | Un ours manifestement en quête d'un bon coup de brosse s'est invité dans un salon de barbier de Slave Lake, au nord d'Edmonton, à la grande surprise du propriétaire des lieux.

«Notre premier client pour sa coupe de rentrée des classes. Faite comme l'ours et devancez la cohue», s'est amusé Sam Assaf sur la page Facebook de son commerce, en partageant des photos de l'ours, dont une montrant l'ursidé bien installé sur une table de travail, au milieu des outils du coiffeur.

Le petit ours noir n'a blessé personne et a fini par quitter les lieux de lui-même, entre autres grâce à l'intervention de la police, mais non sans laisser quelques traces de son passage.

«Il a terrorisé le coin et a ruiné mon poste de travail. Il a aussi déféqué dans mon salon de barbier... Ce fut une mauvaise journée pour moi», a raconté M. Assaf à la chaine CTV News.

L'ours a pu s'infiltrer dans le LionsDen (fosse à lions, en français) Barbershop lorsque M. Assaf est sorti quelques instants pour prendre une bouffée d'air, en négligeant de fermer la porte de son commerce.