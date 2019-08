Une attaque sans pitié

À l’aide de 15 coups sûrs, huit points et plusieurs joueurs présents sur les sentiers, les Capitales de Québec ont profité des largesses des lanceurs des Champions d’Ottawa pour filer vers une victoire de 8 à 4, jeudi soir, au Stade Canac.

L’offensive des Capitales, menées entre autres par Yordan Manduley, Jhalan Jackson et Stayler Hernandez, a été sans pitié devant les artilleurs des Champions. Le Cubain Manduley a terminé son match 3 en 5 alors que son compatriote Hernandez a frappé un triple important lors de la poussée de quatre points en quatrième manche.

Quant à lui, Jackson a été une menace constante au bâton. L’imposant numéro 48 a cogné un solide circuit de deux points, en plus de réussir un simple et un double, il ne lui manquait qu’un triple pour réussir le carrousel.

«Nous avons été spectaculaires et j’ai aimé l’effort de mes joueurs. La victoire est bien sûr importante, mais je veux aussi offrir un bon spectacle aux gens présents, et ce fut le cas ce soir. Jackson est une grosse partie de notre offensive, et quand il joue de la sorte, c’est un joueur extrêmement dangereux», a mentionné le gérant Patrick Scalabrini, au terme de la rencontre.

Les Caps ont également été aidés par le joueur de deuxième but des Champions, Jiandido Tromp, qui a commis trois erreurs dans la même manche.

«Je n’avais jamais vu ça autant d’erreurs dans la même manche, a dit Scalabrini. Ça n’a pas été le meilleur moment du joueur de deuxième but, qui a manqué des jeux de routine. Mais il faut mentionner qu’il ne joue pas au deuxième habituellement.»

Chrismon face à son ancienne équipe

Le lanceur partant des Capitales, Austin Chrismon, s’est joint à l’équipe au cours de l’été après trois saisons complètes avec les Champions. Il affrontait son ancien club pour une première fois, jeudi.

Le nouveau partant des Capitales a connu certains moments difficiles, particulièrement en quatrième manche, où il a accordé quatre points. Chrismon a finalement quitté le match après six manches de travail, six coups sûrs alloués, quatre erreurs et cinq frappeurs retirés sur des prises.

Les Capitales démarrent une nouvelle série à domicile dès vendredi, alors que les Miners de Sussex County seront en visite pour une série de trois matchs au Stade Canac. Les Miners sont toujours au premier rang du classement général de la Can-Am, avec 54 victoires.