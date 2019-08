Une expérience multimédia dans la cale d’une goélette à Charlevoix

Une expérience multimédia unique est maintenant offerte aux visiteurs du Musée maritime de Charlevoix. Entre pitoune et dynamite: la St-André propose un voyage de 10 minutes replongeant les gens en 1956.

Dans la cale sèche de la goélette St-André, il est possible de revivre la vie des marins de l’époque, alors que bois de pulpe et dynamite sont montés à bord avant que l’embarcation se pose sur l’eau et qu’elle glisse vers le fleuve Saint-Laurent.

Témoin de l’histoire de la province, la goélette St-André est inscrite au Registre des biens culturels du Québec.

Le Musée maritime de Charlevoix est situé à Saint-Joseph-de-la-Rive. Pour toutes les expositions et activités qui s’y déroulent: museemaritime.com.