Wilmer Cabrera fait connaissance avec l’Impact et les médias

Embauché à titre d’entraîneur-chef par l’Impact de Montréal la veille, Wilmer Cabrera se dit déjà prêt à aider sa nouvelle organisation et ne veut pas voir plus loin que le prochain match des siens, vendredi.

Le remplaçant de Rémi Garde a dirigé sa première séance d’entraînement avec le Bleu-Blanc-Noir au Centre Nutrilait avant de rencontrer les journalistes qui l’attendaient de pied ferme. Effectivement, plusieurs observateurs et partisans s’interrogent sur la pertinence du changement d’instructeur chez l’Impact, d’autant plus que le nouveau venu a éprouvé des ennuis avec le Dynamo de Houston cette année.

Le Colombien de 51 ans a lui-même subi le couperet au Texas la semaine passée, ayant vu sa troupe présenter une fiche de 9-13-3 sous ses ordres.

Néanmoins, tout cela fait partie du passé et Cabrera, qui souhaite apprendre le français, regarde en avant.

«Je suis ici pour travailler pour le club, pour l’aider à atteindre ses buts. Nous irons un match à la fois, en commençant par la rencontre de samedi contre Toronto. C’est un derby, a-t-il affirmé. J’ai passé mes deux dernières nuits à analyser le jeu de l’Impact. Nous avons beaucoup travaillé les séquences de jeu arrêtées lors de l’entraînement, parce que nous avons souffert dans cet aspect du jeu lors des derniers matchs.»

«L’aspect le plus important, c’est les joueurs sur le terrain et non pas l’entraîneur, a-t-il ajouté. On ne doit pas avoir peur de faire jouer certains. Si on ne prend pas de risques, on pourrait manquer de bonnes performances.»

Inacceptable

Le président du club, Kevin Gilmore, a pris la parole au début de la conférence de presse, précisant qu’il avait décidé de congédier Garde mardi. Au départ, ce scénario n’était pas dans les carnets, mais la possibilité d’embaucher un entraîneur ayant l’expérience de la Major League Soccer (MLS) l’a convaincu de passer à l’action.

«Hier a été une journée difficile. J'ai fait du mal à de bonnes personnes. C'est ce que je trouve le plus difficile, a-t-il dit. J’ai énormément de respect pour Rémi en tant que professionnel. Il a levé la barre pour les prochains entraîneurs de l’Impact.»

Cependant, le sport professionnel reste une affaire de résultats et ceux de l’Impact n’étaient pas satisfaisants.

«Dans le dernier mois et demi, la performance du club a été inacceptable : on a récolté seulement quatre points sur 24 et ce n’est pas assez. On avait deux choix : Pour le bien-être du club, on a décidé d'agir. J’ai pris la décision, mais chaque membre de l’équipe, par sa performance, en est responsable.»

«On préfère la stabilité, mais à un certain point, il faut privilégier les performances, a-t-il poursuivi. Maintenant, il reste neuf matchs. On veut accéder aux séries et remporter le Championnat canadien.»

La prochaine rencontre de l’Impact aura lieu samedi au BMO Field à l’occasion d’un duel contre le Toronto FC. La formation montréalaise compte 34 points au classement et occupe le septième rang de l’Association de l’Est de la MLS.