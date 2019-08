HAMEL, Bernice



C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Bernice Hamel, décédée à l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 août 2019, à l’âge de 76 ans. Elle était l’épouse de Jean-Paul Côté, la fille de: défunts monsieur Donat Hamel et dame Mary Cayer. Elle était native et résidante de Sainte-Croix de Lotbinière. La famille recevra vos condoléances en présence des cendresà compter de 9h jusqu’à 10h55, en l’église de Sainte-Croix de Lotbinière sise au 6319, rue Principale à Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0.La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil outre son époux Jean-Paul, ses enfants: Chantal, Jocelyn, Steve (Kathy Bergeron), Sébastien et Mélanie; ses petits-enfants chéris: Gabrielle (David Thivierge), Mégan, Ludovic et Charles-William. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Martial (feu Pauline Pilon), Yolande (Jean-Paul Talbot), Hervé (Gisèle Dumont), Anita (feu Julien Leclerc), Lionel (Rose Garant), Aurèle (Henriette Piché), feu Berthe-Alice (feu Jean-Rock Leclerc), Donatienne (feu Normand Blais), Fernand (Clémence Dion), feu Lisette (Marcel Guimond) et Carmen (feu Lionel Auger); sont également affectés par son départ ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Côté: feu Adrien (Jeannette Lamontagne), feu Thérèse (feu Eustache Lambert), Germaine (feu Paul Robert Rousseau), Noëlla (feu Lucien Poulin), Louisette (feu Jean Denis Bélanger), Jacqueline (René Allard), feu Henri (Lise Gingras), Jeannine (Théodore Demers), Maurice et Pierrette ainsi que plusieurs autres cousins et cousines, neveux et nièces et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier parents et amis pour leur support très apprécié ainsi que le personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis et du CLSC de Laurier-Station pour leurs bons soins prodigués. Votre sympathie peut se témoigner par un don adressé à la Société canadienne du cancer sise au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des enveloppes seront disponibles lors de la cérémonie. Pour toute autre information, veuillez communiquer avec