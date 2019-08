Belle à sa façon

« À cause de ma surdité, j’ai déve­loppé un problème de prononciation et on s’est beaucoup moqué de moi. Ça a commencé à l’âge de 8 ans, mais c’est devenu encore plus difficile au secondaire. Il y avait toujours une personnalité plus forte qui me faisait la vie dure. Ça a été assez rock and roll », confie-t-elle, rencontrée au dévoilement de programmation de la chaîne Canal Vie, mercredi dernier, à l’Hôtel Fairmont Queen Elizabeth.