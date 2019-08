Jusqu’au 1er septembre, le Mont Sainte-Anne accueille des sportifs de haut niveau à l’occasion des Championnats du monde de vélo de montagne UCI et des Championnats du monde de vélo de montagne des maîtres UCI. Les premiers Championnats du monde UCI de vélo de montagne seront également présentés dans le cadre de l’événement. Au total, plus de 700 athlètes représentant 56 pays sont attendus, dont 63 Canadiens, parmi lesquels se trouvent 30 Québécois. Différentes compétitions sont organisées dans le cadre de l’événement. C’est d’ailleurs aujourd’hui dès 8 h 30 que celle de cross-country se déroule, compétition à laquelle Pierre Harvey et son fils, le fondeur Alex Harvey, participent. À ne pas manquer demain également : le Raid Vélo Mag.

Par ailleurs, à ne pas manquer, en marge des compétitions, une programmation culturelle éclatée, avec des prestations de Samuel Lussier, Liana Bureau, Paul Deslauriers Band, Matt Lang, Jesse Zagata, Fjord et Punkrock High. « La réputation festive du Vélirium n’est plus à faire, et ce, autant parmi les visiteurs que les athlètes, a souligné Chantal Lachance, vice-présidente production et marketing, chez Gestev. Nous nous devons donc de mettre toute la gomme pour que cette année soit plus endiablée que jamais ! »

Mentionnons enfin que le Vélirium est un festival international de vélo de montagne qui s’orchestre autour de la Coupe du monde UCI, présentant une multitude de courses et d’activités sportives, familiales et culturelles.

Programmation complète : velirium.com