Comment parvenir à supporter sa vue tous les jours?

Je suis une femme de 36 ans en couple depuis huit ans avec une fillette de 3 ans. Depuis un an et demi, notre relation de couple battait de l’aile, comme si une certaine lassitude s’était installée entre mon chum et moi. C’est probablement à cause de ça qu’il y a environ un an, à l’occasion d’un voyage de travail à l’extérieur de la province, j’ai succombé aux avances d’un collègue qui m’attirait beaucoup.

On a flotté sur un nuage pendant six mois. On s’était promis de se donner le temps de régler nos vies de couple avant de s’engager vraiment. Il a suffi d’une indiscrétion de sa femme dans son compte de cellulaire pour découvrir le grand nombre d’appels à un même numéro, le confronter et lui faire avouer.

Il lui a promis une rupture immédiate. Ce qu’il a fait il y a six mois, tout en me disant qu’il avait vécu quelque chose de si spécial avec moi qu’il s’en souviendrait toute sa vie. « Surtout, n’essaie pas de me contacter d’aucune manière », m’a-t-il dit en guise de conclusion. Depuis, il me salue quand il me croise au travail, mais ça ne dépasse jamais le « Bonjour/Bonsoir » comme il le fait avec tout le monde. En dehors de ça, je n’existe plus pour lui.

Même si j’ai toujours mon chum dans ma vie, ne plus l’avoir lui, me rend malade. J’ai aussi l’impression de m’être fait avoir. Comment se peut-il que quelqu’un te dise un soir qu’il est fou d’amour pour toi et que le lendemain, sur ordre de sa légitime, te jette à la poubelle sans états d’âme ? Le pire c’est d’être obligée de le côtoyer tous les jours. Je me demande combien de temps je vais pouvoir tenir.

Louison

Il y a deux possibilités : ou bien vous apprenez à composer avec la réalité de cette séparation ou bien vous donnez votre démission pour aller travailler ailleurs. À l’évidence, cet homme n’était pas sincère, mais qu’y pouvez-vous, à part vous pardonner cette aventure et aller de l’avant avec votre propre vie ?

Au lieu de vivre sur ce douloureux souvenir, pourquoi ne pas vous concentrer sur votre vie de couple à vous ? N’est-ce pas ça qui importe le plus avec votre petite fille ? Une vie de couple ça a ses hauts et ses bas, et pour ne pas perdurer dans le bas actuel et risquer de sauter la clôture une autre fois, ne vaudrait-il pas mieux faire équipe avec votre conjoint pour vous retrouver de nouveau en harmonie, ou encore penser à une saine séparation, plutôt que de vivre entre deux chaises comme présentement ?