Comment remplacer ma femme?

Ma femme est décédée il y a deux ans. On avait vécu 45 ans ensemble. J’ai trouvé ça pas mal plus toffe que je pensais de me retrouver seul dans la maison et de devoir voir à tout, tout seul. La première année, mes deux filles, mes gendres et leurs enfants m’ont beaucoup épaulé. Mais ensuite, ils ont repris leur vie normale. Même s’ils prennent régulièrement des nouvelles de moi et s’ils viennent me voir au moins aux deux semaines, je me sens tout seul.

Passer mes grandes journées à ne rien faire en regardant la télé, ça vient ennuyeux à la longue. J’ai pas envie de me faire une compagne comme me l’a conseillé ma fille parce que sa mère est encore trop présente dans ma tête. Mais j’aimerais ça voir plus de monde que mes quatre voisins. Avez-vous une suggestion ?

Un veuf qui s’ennuie

Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c’est de faire une petite recherche dans les alentours de chez vous pour voir quels sont les organismes d’entraide citoyenne qui existent. Le bénévolat pourrait vous permettre de faire œuvre utile tout en vous permettant de faire des rencontres et ainsi meubler votre vie.