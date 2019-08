Commerce au détail: RONA pourrait subir de nouvelles compressions

Au dernier trimestre, Lowe’s a engrangé un bénéfice net de 1,68 milliard $ US, soit 2,14 $ US par action. À la même période l’an dernier, le bénéfice avait été de 1,52 milliard $ US, ou 1,86 $ US par action. Les revenus ont totalisé 20,99 milliards $ US, dépassant les attentes de Wall Street.