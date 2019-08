Festival de cinéma de la ville de Québec

Le Festival a dévoilé sa programmation cette semaine. Plus de 200 productions d’ici et d’ailleurs seront présentées du 12 au 21 septembre. Les cinéphiles pourront découvrir des courts et des longs métrages de tous les styles, dont certains ont été produits dans la région. En ouverture de l’événement : Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault, avec Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Rémy Girard, Ève Landry, Éric Robidoux et Louise Portal, qui seront d’ailleurs présents sur le tapis rouge, lors du coup d’envoi du Festival. À voir également : une projection hommage de Valérie, en présence de Danielle Ouimet, un film qui retrace la vie de Bob Bissonnette et le long métrage Vivre à 100 milles à l’heure, de Louis Bélanger. Pascale a rencontré le directeur général et artistique de l’événement, Ian Gailer. Obtenez un aperçu du Festival en voyant le reportage demain.

Une fête du cinéma d’ici et d’ailleurs

Par ailleurs, en plus des productions livrées par des artisans du Québec, le Festival est une occasion inédite de découvrir des œuvres provenant des quatre coins du monde. « L’équipe du Festival se réjouit de présenter le meilleur cinéma mondial et international à Québec durant ces 10 jours d’activités, a déclaré Olivier Bill Bilodeau, directeur de la programmation. Tout au long de l’année, nous récoltons les meilleures histoires afin de divertir nos cinéphiles. Cette année, la programmation se veut remplie d’histoires locales qui sauront rendre nostalgiques les gens de Québec et des œuvres internationales qui donneront le goût à tous les amateurs de cinéma de voyager. »

Cette année encore, le Festival offrira des projections gratuites, notamment en créant des salles extérieures. Les amateurs de productions à saveur musicale seront bien servis à la place D’Youville, alors que seront présentés des classiques tels que Free Solo, Rocky IV, Forrest Gump, Les demoiselles de Rochefort et Titanic.

D’autres activités sont organisées en marge des projections, comme des installations de réalité virtuelle, des expositions d’art, de la formation, des discussions et des conférences.

Rappelons que depuis 2011, le Festival de cinéma de la ville de Québec a pour mandat d’offrir aux cinéphiles québécois et à la population un événement d’envergure, à l’image des festivals internationaux.

► Programmation et billets : fcvq.ca