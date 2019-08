C’est le 16 septembre que l’initiative À l’école de la vue, réalisée par la Fondation des maladies de l’œil, en partenariat avec le gouvernement du Québec, se déploiera à travers les écoles du Québec. Sept équipes d’optométristes se déplaceront dans toutes les régions pour permettre à 100 000 enfants de 4 et 5 ans de passer un test de dépistage des troubles de la vue afin de s’assurer qu’ils aient une bonne vision – essentielle à la réussite scolaire – et, au besoin, de faire les suivis nécessaires afin que les problèmes détectés soient corrigés.

Pour cette occasion, la Fondation lancera une campagne promotionnelle sous le thème Avant la rentrée, un examen de la vue, c’est plus que bien vu ! Afin de rappeler l’importance de la vision dans la réussite d’un enfant à l’école et d’insister sur le fait que plus un trouble de la vue est dépisté tôt, plus les chances de le corriger sont grandes.

Pour en savoir plus : fondationdesmaladiesdeloeil.org, sous Programmes.