Karl Alzner : «Joël Bouchard mérite un poste dans la LNH»

L’orgueil de Karl Alzner a encaissé un dur coup, l’an dernier, lorsque le vétéran a été rétrogradé chez le Rocket de Laval.

Un point positif, cependant, a été de jouer sous les ordres de Joël Bouchard, que le défenseur de 30 ans décrit comme un communicateur et un professeur hors pair.

«Mon expérience a été fort agréable. Je pense que Joël mérite de décrocher un poste dans la LNH à un moment donné», a indiqué Alzner pendant un entretien avec TVA Sports, vendredi..»

Même s’il ne veut plus jouer pour le Rocket ou ailleurs dans la Ligue américaine, Alzner croit que Bouchard a les outils qu’il faut pour connaître du succès dans le circuit Bettman.

«Il est super transparent, a-t-il raconté. Il va toujours te dire les choses de façon directe, que ce soit positif ou négatif. Il s’assure de te remonter lorsque tu le mérites et il prend le temps de te signaler un aspect que tu fais moins bien.»

«Il enseigne bien ce qui est fondamental et il construit une solide base pour ses joueurs. Ceux qui en sont déjà sur la bonne voie, il s’assure qu’ils y restent.»

Alzner a participé à 34 rencontres avec le Rocket pendant la plus récente campagne. Il a inscrit cinq aides et six points.

Celui qui a participé à neuf rencontres avec les Canadiens de Montréal en 2018-2019 n’entend toutefois pas retourner dans la LAH, en vue de la prochaine saison.

«Si je n’ai pas de poste à Montréal, ce sera ailleurs.»