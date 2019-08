Maison d’accueil avec hébergement situé sur la rue Mgr Marc-Leclerc à Québec (Beauport), La Vigile est un organisme sans but lucratif ayant comme mission de venir en aide aux femmes et aux hommes portant l’uniforme ou toute autre personne adulte ayant des problèmes. Le 4e tournoi de golf de la Vigile, en partenariat avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec, se tiendra le vendredi 6 septembre au club de golf Castor de Valcartier. Tous les profits serviront à soutenir les services professionnels diversifiés offerts sur deux volets : le programme dépendance et le répit. La clientèle provient à 90 % des métiers d’urgence et se situe généralement entre 35 et 45 ans. Renseignements : 1 581 742-7001 ou écrivez à Yves Crépeault (crepeault.y@videotron.ca).

Musiko : la musique des lumières !

Photo courtoisie

Pour une 2e année, les visiteurs de l’Aquarium du Québec ont droit pour quelques jours seulement (ce soir et demain et du 28 au 31 août) à une version réinventée de l’événement Musiko : la musique des lumières ! Au programme : une soirée musicale en plein air avec un nouvel artiste québécois qui accompagnera chaque soirée d’une performance acoustique dans une ambiance intime et chaleureuse instaurée par les feux de camp, couvertures, poufs et dizaines de lanternes illuminant les lieux. Parmi les invités notons : François Lachance, Jordane Labrie, King Melrose, Sophie Pelletier, Geneviève Racette, Antoine Lachance, Céleste Lévis et Stéphanie Bédard de la Tournée Feu de Camp. Renseignements : www.sepaq.com.

Comme les vrais

Photo courtoisie

La 8e Classique hivernale amateur de Lévis se tiendra demain et dimanche au Complexe Honco de St-Romuald avec la participation de 240 joueurs (provenant du réseau Hockey-Québec-Chaudière-Appalaches) habillés aux couleurs des équipes de la LNH, qui se disputeront les honneurs des 10 parties au profit de la Fondation Philippe Boucher qui vient en aide aux enfants malades et défavorisés de la région de Chaudière-Appalaches. Cinq parties de calibre « adultes » seront également à l’horaire. Placé sous la présidence d’honneur de Sylvain Dussault, propriétaire du Sport aux Puces de St-Nicolas et Lévis, la Classique amateur a remis, depuis 7 ans, plus de 40 000 $ à des fondations de la région de Québec. Renseignements : laclassiquehivernaleamateur.com. Sur la photo, à gauche, le président d’honneur, Sylvain Dussault (Rangers) propriétaire des magasins Sport aux Puces à St-Nicolas et Lévis, est en compagnie des organisateurs de la Classique amateur.

La grande forme

Photo courtoisie

Yves Crête, retraité du Service de police de la ville de Québec (SPVQ), conserve la forme à 76 ans avec ses deux sports préférés : le vélo et le hockey. Depuis le début de l’été, le compteur de son vélo affiche déjà plus de 4 000 km en raison de ses randonnées quotidiennes avec son ami Gilles Gélinas. À l’automne, Yves rangera sa bécane afin de se préparer pour sa saison de hockey au cours de laquelle il se propose de jouer une centaine de parties avec différentes équipes de joueurs vétérans.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nathalie Clark (photo), présentatrice météo, TVA Québec, 53 ans... Jennifer Abel, plongeuse canadienne, 28 ans... Kobe Bryant, ex-joueur vedette des Lakers de Los Angeles (NBA), 41 ans... Isabelle Brossard, comédienne, 50 ans... Geneviève Brouillette, comédienne et actrice, 50 ans... Chris DiMarco, golfeur américain de la PGA, 51 ans.... François Léveillé, humoriste comédien et acteur, 67 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 août 2014. Baronne Philippine de Rothschild (photo) 80 ans, personnalité française du monde du vin... 2017. Jean Mathieu, 93 ans, annonceur, comédien et animateur québécois considéré comme le premier imitateur québécois...2016. Dr Augustin Roy, 87 ans, président du Collège des médecins du Québec (CPMQ) de 1974 à 1994...2016. André Mélançon, 74 ans, réalisateur québécois à qui on doit notamment La guerre des tuques et Bach et Bottine.