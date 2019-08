Nouvelle saison du Rouge et Or

C’est ce dimanche 25 août que l’équipe de football du Rouge et Or amorce sa prochaine saison à domicile. Elle affrontera le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke. Alors que l’équipe de football a connu son lot de changements, avec l’arrivée de nouveaux joueurs et le départ de vétérans talentueux, elle entend, pour ses 25 ans d’existence, défendre son 10e titre de champion de la Coupe Vanier sur son terrain, le 23 novembre prochain.

Calendrier des matchs à domicile de la saison régulière

25 août, 13h: Vert & Or de Sherbrooke visite Rouge et Or de l’Université Laval

22 septembre, 13h: McGill visite Rouge et Or de l’Université Laval

6 octobre, 13h: Stingers de Concordia visitent Rouge et Or de l’Université Laval

20 octobre, 13h: Carabins de Montréal visitent Rouge et Or de l’Université Laval

► Pour acheter des abonnements de saison: 418 656-FOOT.

25 ans de sport de haut niveau!

Les 25 ans du Rouge et Or, c’est...