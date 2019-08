Préauditions de La Voix 8

Ce week-end, les artistes qui rêvent de se tailler une place dans l’univers de la chanson peuvent tenter leur chance alors que se déroulent les préauditions pour sélectionner celles et ceux qui prendront part à la nouvelle saison de la populaire émission. Pascale est allée à la rencontre des candidats afin de connaître leurs impressions. Sauront-ils convaincre le panel de juges composé du réalisateur, directeur artistique et producteur associé Jean-François Blais, de la productrice au contenu Isabelle Viviers, du chanteur Michaël Girard et de l’animateur et concepteur Jean-Pier-Gravel ? Les sœurs Riverin sont également membres du jury.

Soulignons au passage que l’une d’entre elles, Marie-Ève agira encore cette année comme coach vocale en coulisses, avec les participants afin de les soutenir dans leur préparation aux numéros de groupe ou avec des invités spéciaux.

Plongez dans l’ambiance fébrile qui régnait lors des premières journées en voyant le reportage de Pascale à l’émission. Vous aurez aussi des nouvelles de Christian Marc Gendron, de Samantha Neves et de Jacques Comeau, d’anciens candidats de La Voix, qui reviennent un an plus tard, cette fois pour encourager les nouveaux candidats.

Envie de prendre part à l’aventure?! Les préauditions ont lieu de 9h à 20h, au Hilton Québec, jusqu’à dimanche, soit le 25 août. Vous pourrez découvrir les nouvelles cohortes de participants dès 2020 sur les ondes de TVA.