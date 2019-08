Première demie explosive

On a eu droit à un festival offensif en première demie. C’est le CNDF qui a tiré la première salve. Sur un troisième essai et une verge à franchir, Alex Duff a capté une course passe de Raphaël Latulippe et galoper sur 57 verges pour le touché.

Félix Corriveau a répliqué avec un majeur sur une passe de 18 verges d’Adrien Guay pour créer l’égalité.

Avant que le premier quart ne se termine, les deux grands rivaux se sont échangés un autre touché. Une interception de Mohamed Elshal a conduit au majeur de Zacharie Magnan sur une course de 32 verges. Corriveau a inscrit son deuxième touché, cette fois sur une course de quatre verges.

Une deuxième interception du CNDF réussie par Hubert Cantin a mené au touché de Mathieu Robitaille sur une passe de cinq verges pour porter la marque 24-14. Sur une course de quatre verges, Lucas Dalin a ramené les Faucons dans le match avec moins de deux minutes à la première demie qui s’est soldée par un pointage de 27-21 en faveur des visiteurs.