Ronald Acuna fils joint le club des 30-30

Le voltigeur des Braves d’Atlanta Ronald Acuna fils est devenu, vendredi soir, le deuxième plus jeune joueur de l’histoire des ligues majeures à joindre le club sélect des 30-30 après Mike Trout.

Acuna fils a réussi l’exploit dans un match entre les Braves et les Mets, qui était disputé à New York. Le joueur de 21 ans, qui compte déjà 36 circuits cette saison, a ajouté un 30e but volé en début de huitième manche.

Le seul joueur à avoir joint le club des 30-30 à un plus jeune âge est Mike Trout, en 2012. Alors âgé de 20 ans, le voltigeur des Angels avait cumulé 30 circuits et 49 buts volés.

Une manche suffit aux Rays

À Baltimore, les Rays de Tampa Bay ont inscrit sept points en deuxième manche pour filer vers une victoire de 7 à 1 face aux Orioles.

Austin Meadows a notamment claqué un grand chelem pour les visiteurs au cours de l’engagement. Kevin Kiermaier et Mike Zunino ont généré les autres points des Rays.

Du côté des Orioles, Jonathan Villar a claqué une longue balle en solo, sa 18e de la saison.

Trevor Richards (4-12) a connu un fort match au monticule pour la formation floridienne, n’accordant que deux coups sûrs et un but sur balles en six manches. Aaron Slegers a obtenu le sauvetage tandis que Ty Blach (0-2) a encaissé la défaite.

Des Nationals en grande forme

Plus tôt en journée, à Chicago, les Nationals de Washington ont profité du brio de leur lanceur partant et de leurs frappeurs pour dominer les Cubs 9 à 3 et signer une troisième victoire consécutive.

Anibal Sanchez (8-6) a alloué deux points, dont un mérité, un coup sûr et deux buts sur balles en huit manches et un tiers au monticule. Il a également retiré six frappeurs au bâton. Le releveur Matt Grace a terminé le travail en neuvième manche en réalisant les deux derniers retraits du match.

Sur le plan offensif, tous les frappeurs des Nationals ont placé la balle en lieu sûr au moins une fois au cours de la rencontre.

Juan Soto a été particulièrement efficace, lui qui a inscrit quatre points, frappé trois coups sûrs, produit un point et soutiré un but sur balles en quatre présences au bâton. Il a notamment cogné sa 29e longue balle de la saison, en septième manche.

De leur côté, les Cubs ont inscrit leurs trois points en fin de neuvième manche. Jon Lester (10-9) a encaissé le revers après avoir concédé six points et neuf coups sûrs en quatre manches et un tiers.