C’est le jeudi 15 août que se tenait le 18e Tournoi de golf Simon Gagné au profit de Leucan région de Québec. À cette occasion, 144 golfeurs se sont réunis au Club de Golf de La Faune afin de témoigner de leur soutien aux enfants atteints de cancer et à leur famille. L’événement a permis de recueillir 60 000$.

«C’est important pour moi de m’impliquer auprès des jeunes, a déclaré Simon Gagné. Je suis papa de trois jeunes enfants en santé, donc la cause de Leucan me touche particulièrement. Ça fait maintenant 18 ans que je m’implique avec Leucan, et je souhaite continuer encore longtemps.»

Photo courtoisie

L’équipe de Leucan a tenu à remercier Simon Gagné pour sa grande générosité et pour sa fidélité. «Grâce à tous ces gens de cœur, Leucan peut continuer de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, au moment le plus pénible de leur vie», a déclaré Mme Nathalie Matte. De plus, Leucan soutient la recherche clinique visant entre autres à diminuer les impacts de la maladie et à faire augmenter le taux de survie, qui est passé de 15% à plus de 82% en 20 ans.

Depuis ses débuts, le Tournoi a permis de remettre pas moins de 1,2 M$ à l’organisme.