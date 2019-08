Tournoi de Winston-Salem: Denis Shapovalov s’arrête en demi-finale

Le beau parcours de Denis Shapovalov au tournoi de Winston-Salem a pris fin en demi-finale, vendredi soir, face au Polonais Hubert Hurkacz.

L’Ontarien de 20 ans, deuxième favori en Caroline du Nord en vertu de son 38e rang mondial, s’est incliné en deux manches de 6-3 et 6-4.

Son adversaire, qui occupe le 41e rang de l’ATP, a remporté la mise en 68 minutes.

Il s’agit de la deuxième victoire en autant d’affrontements en carrière pour Hurkacz face à Shapovalov. Plus tôt cette année, le Polonais de 22 ans avait vaincu le Canadien en trois manches de 7-6 (3), 2-6 et 6-3 en ronde des 16 du tournoi d’Indian Wells.

Grosse journée

Shapovalov et Hurkacz en étaient à leur deuxième match de la journée. En effet, les mauvaises conditions météorologiques jeudi ont forcé le report des quarts de finale à vendredi.

En après-midi, Shapovalov a disposé du Russe Andrey Rublev en deux manches de 6-3 et 7-6 (4), et 86 minutes de jeu. Pour sa part, Hurkacz l’a emporté sur l’Américain Frances Tiafoe en trois manches de 4-6, 7-6 (1) et 6-1.

Bien que son match contre l’Américain ait duré 2 h 05 min, le Polonais a semblé avoir davantage de ressources que le Canadien en soirée.

Si les deux joueurs ont éprouvé des difficultés au service, Shapovalov n’a remporté que 48% des jeux avec sa deuxième balle contrairement à 80% pour Hurkacz. Le Polonais a profité de cette faiblesse du Canadien pour le briser à deux reprises.

En revanche, Shapovalov n’a converti aucune de ses quatre chances de briser.

Le jeune Canadien bénéficiera de deux jours de repos avant le début des Internationaux des États-Unis, où il affrontera le Québécois Félix Auger-Aliassime au premier tour.

Pour sa part, Hurkacz affrontera le Français Benoit Paire, samedi, en finale.