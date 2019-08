LAROCHE, Yvette Côté



Au Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes, Québec, le 6 août 2019, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée dame Yvette Laroche, épouse de feu monsieur Alexandre Côté. Née à Ste-Croix de Lotbinière, le 25 août 1922, elle était la fille de feu dame Mathilda Lapointe et de feu monsieur Lucien Laroche. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle mardi 27 août 2019 de 19h à 21h., où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 10h. Le corps sera inhumé par la suite au cimetière St-Charles. Madame Laroche laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Amina Benzina), Lise (Michel Sanschagrin); ses petits-enfants: Guillaume (Kathleen), Isabelle (Mathieu), Valérie (Tommy), Simon (Elizabeth), Jean-François (Valérie) et Loubna; ses arrière-petits- enfants: Maxym, Natan, Jérémy, Estelle, Liam, Amélia, Émily, Nicolas et Élody; son beau-frère Jean-Guy Garneau et sa belle-sœur Jeannine Côté ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Laroche et Côté. La famille remercie tout le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe. Les Funérailles sont sous la direction de :