PICARD, Louis



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Louis Picard, survenu à Québec, le 16 août 2019. Il était le fils de feu Bernadette Déry et de feu Gérard Picard. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléancesIl laisse dans le deuil ses sœurs: Anne-Claude, Dominique (André Parent), Martine (François Giguère), Josée (André Lemieux) et Marie-Michèle Picard; son grand ami, monsieur Stéphane Lessard; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada (maintenant nommée Cœur + AVC), par la poste au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, QC G2J 1B8, par téléphone: 418 682-6387 ou par Internet à l'adresse suivante: https://www.coeuret avc.ca/impliquez-vous/faites-un-don