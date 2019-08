ARSENEAULT, Reynald



À la Maison Michel-Sarrazin, le 9 août 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Reynald Arseneault, époux de feu dame Gemma Turbide. Il était le fils de feu dame Éva Cyr et de feu monsieur Ovide Arseneault. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Carol (Patricia Baulne), Ginette (Mario Savoie), André (Manon Petitclerc), Guy (Nathalie Langevin) et Francis; ses petits-enfants : Myriam (Frédéric Girard), Kim, Alexis, Janie, Louis, Jérémie, Alexandra et son arrière-petite-fille Zoé; ses frères et sa soeur : feu Éric (feu Yolande Chrétien), Octave, feu Maurice (Micheline Trottier), feu Claude (Charlotte Tremblay) et Évana (Gilles Lapierre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turbide, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il laisse aussi dans le deuil les enfants de sa compagne des dernières années, feu Madame Pauline Hudon. La famille tient à remercier particulièrement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi que le personnel de la Maison Michel Sarrazin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec), G1T 1P5 Tél.: 418 688-0878