BOURRET, Jean-Paul



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 7 août 2019, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Bourret, époux en premières noces de feu madame Anne-Marie Bédard et en secondes noces de madame Gigi Bédard, fils de feu madame Louise Éva Langlois et de feu monsieur Joseph Alfred Bourret. Il demeurait à Québec.Il était directeur adjoint de la ville de Québec (1968 - 1990), membre du conseil d'administration de la caisse populaire St-Sacrement, du centre des loisirs St- Sacrement, président de l'Association des Directeurs Généraux des Municipalités du Québec (ADGMQ) et membre du premier conseil d'ombudsman de la ville de Québec. Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres a été faite au cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Bernard Bourret; ses petits-fils: Jackson et Mitchel Bourret; les enfants de son épouse: Charles et Louis Boivin; sa belle-sœur Andrée Bédard (Maurice Delisle); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'autisme de Québec (https://autismequebec.org/fr/fondation-de-l-autisme/1). Des formulaires seront disponibles sur place.