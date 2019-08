MONTREUIL, Francine



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 19 août 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Francine Montreuil, conjointe de monsieur Louis Samson. Elle était la fille de feu Charles A. Montreuil et de feu Simone Boissinot. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 29 août 2019 de 19h à 21h et lede 9h à 11h. Une liturgie de la Parole suivra à 11 heures en la chapelle du Complexe de la Cité, 1600, av. Le Gendre, Québec. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Louis Samson; sa fille Vanessa Samson (Julien Beaunoyer); les enfants de son conjoint Patricia Samson et Pascal Samson (Eve Cloutier); ses petits-enfants: Léa Beaunoyer, Florence Beaunoyer, Anthony Gendreau, Olivier Gendreau, Jérémy Gendreau, Jeanne Samson et Philippe Samson; ses frères et sœurs: feu Guy (Suzanne Bédard), feu Florent (Brigitte Bourbeau), Alain (feu Monique Roy) et Charles (Carmen Gravel); ses beaux-frères de la famille Samson: Bruno (Géraldine Bourgouin) et Benoit (Lucie Bisson) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.