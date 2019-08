HARVEY, Marthe



À l' I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), nous a quittés trop rapidement dans la nuit du 20 août 2019, à l'âge de 78 ans, dame Marthe Harvey, fille de feu François Harvey et de feu Mary Bouchard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Marie (Gilles) et Lise et ses frères: Gilles (Louise) et Réal. Elle laisse également de nombreux neveux et nièces ainsi que leurs petits-enfants qui ont tous été gardés, veillés, nourris et bercés par " ma tante Marthe " ainsi que plusieurs amies et en particulier: Lucette, Francine, Monique et Lise. Une cérémonie familiale en son honneur aura lieu à une date ultérieure. Un merci tout particulier au personnel du 5e étage de l'Hôpital I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Maladies pulmonaires du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, QC H1N 1C1.