DUPONT, Mario



Au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le 15 août 2019, est décédé monsieur Mario Dupont, à l'âge de 60 ans. Il est parti tout en douceur, entouré de l'amour de ses proches. Il était l'époux de Gabrielle Roy et le fils de Marcellin Dupont et de Marielle Favreau. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse et ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants: Benoît (Zoé Achim) et Myriam (Michael Coulombe); ses petits-enfants : Rémy et Félix; sa soeur et ses frères : Johanne (Roger Cotnoir), André (Lysa Bégin) et Patrick (Marie-Ève Tremblay); la conjointe de son père: Louisette Goyette; sa belle-mère: Gertrude Bisaillon (feu Marcel Roy); ses belles-soeurs: Manon (René Lépine) et Brigitte (Alain Houle); ses neveux et nièces: Véronique, François, Alexandre, David et Josianne Dupont, Marie-Hélène Caron et Samuel Falardeau ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Denis Marleau et le Dr Raymond Bourdages ainsi que le personnel médical du CHUM et de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignagnes de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des greffés Lina Cyr https:// www.maisondesgreffes.com/donnez ou à la Fondation du CHUM https://fondationduchum.com/je-donne/ La famille vous accueillera auà compter de 12h.