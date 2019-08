PLAMONDON, Françoise Sirois



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 18 août 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Françoise Sirois, fille de feu Roméo Sirois et de feu Juliette Guay, épouse de feu Léopold Plamondon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène et Alain (Louisa); ses petits-enfants : Alexandre (Dany), Maxime et Blake (Elaine) et son arrière-petite-fille Charlotte; ses frères et sœurs: feu Roméo (feu Géraldine Dion), feu Jules (feu Thérèse Bernier), feu Juliette (feu Julien Dion), Marie-Paule (feu Henri Dionne), Cécile, feu Madeleine (feu Edmond Morency), feu Rita (feu Guy Grancher), feu Jean-Louis (feu Denise Boissonneault), Rachel (John Doucet), Noël (Rachelle Voiselle) et feu Lucien (Colette Dion); ses beaux- frères et belles-sœurs: feu Colbert (Denise Létourneau), Irenée (Cécile Thibault), feu Denise (feu André Cook), feu Maurice (feu Gisèle Ferland) et Jacqueline ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les médecins de l'hôpital du Saint-Sacrement du CHU de Québec ainsi qu'au personnel infirmier pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5.