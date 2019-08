Des affiches anti-immigration encouragent Maxime Bernier à Québec

Les panneaux publicitaires controversés invitant à voter pour Maxime Bernier avec un message à caractère anti-immigration ont fait leur apparition à Québec.

La publicité aux couleurs du Parti populaire du Canada (PPC), en apparence officielle, mais en réalité payée par un groupe d’intérêt, a été installée le long de l’autoroute de la Capitale, a constaté Le Journal samedi.

Le slogan «NON à l’immigration de masse», et le visage de Maxime Bernier, sont bien en évidence sur le panneau.

Ces affiches ont fait l’objet d’une controverse ces derniers jours dans les Maritimes, étant en outre vivement dénoncées par le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil. Elles ont aussi été vues à Toronto, Regina, Calgary, Vancouver.

Le PPC réagit

La formation politique de Maxime Bernier a soutenu dans plusieurs médias ne pas être à l’origine de cette campagne publicitaire, mais elle n’a pas indiqué si elle comptait en demander le retrait.

Le PPC et son chef lui-même ne semblent pas particulièrement dérangés par les panneaux, alors que Maxime Bernier a ouvert la discussion à ce sujet avec les internautes, samedi.

«Un groupe représentant une tierce partie sans lien avec le PPC a acheté des placards publicitaires à travers le pays pour demander qu’on mette fin à l’immigration de masse. Êtes-vous pour ou contre l’immigration de masse?», a-t-il écrit sur Twitter.

Selon les petites lignes de l’affiche, la campagne publicitaire a été autorisée par True North Strong and Free Advertising – une référence à un vers du «Ô Canada» — une firme inscrite au registre des tiers partis d’Élections Canada et dirigée par Frank Smeenk, président directeur général de la compagnie minière torontoise KWG Resources.

Seuil d’immigration

Sur son site web, le PPC n’hésite pas lui-même à dénoncer ses opposants qui seraient «tous en faveur de l'immigration de masse».

Le parti du député beauceron propose de réduire «considérablement» le seuil d’immigration au Canada en le faisant passer de 350 000 à entre 100 et 150 000 immigrants et réfugiés par année.

Les positions «controversées» du Parti populaire comprennent la fin «officielle» du multiculturalisme au Canada et la préservation des «valeurs et de la culture canadiennes». Maxime Bernier s’est engagé à abolir la Loi sur le multiculturalisme canadien s’il est élu et à annuler tout financement qui fait la promotion de ce concept.



— Avec l’Agence QMI