Du fly-in/fly-out pour trouver des pharmaciens en région

Billets d’avion payés, hébergement fourni et voiture à leur disposition, quatre pharmaciens de la région de Montréal font une rotation à Sept-Îles tous les quatorze jours pour permettre à M me Lachapelle de souffler un peu. Utilisé depuis longtemps par les compagnies minières, le fly-in/fly-out est maintenant adapté à toutes les sauces.

« Il y a 400 admissions par année et on reçoit 4000 demandes. Attirer les jeunes en pharmacie, ce n’est pas un problème. Il y a beaucoup d’avenir en pharmacie. Nous sommes même appelés à en faire plus avec le projet de loi 31 qui s’en vient à l’automne, et qui va permettre aux pharmaciens de vacciner et de faire d’autres tâches », affirme M. Bolduc.