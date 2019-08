BERGERON, Dan



Le 13 août 2019, à l'Hôtel-Dieu de Québec, est décédé paisiblement, entouré de sa famille, le Dr Dan Bergeron, à l'âge de 54 ans, fils de feu monsieur Léonard Bergeron et de dame Violaine Boily. Il résidait à Québec.Décédé à la suite d'un long combat contre le cancer, il laisse dans le deuil, outre sa mère Violaine, sa conjointe Line Cimon; ses chers enfants: Emilie (Olivier Gauvin-Tremblay), Claudia et Antoine Bergeron; ses frères et sœurs: Stéphane (Marie-Hélène Drapeau), Cathia (Pascal Gélinas) et Karine (Daniel Lapointe); ses neveux et nièces: Catherine, Nicolas et Alexandre Bergeron, Philippe et Louis Gélinas, Audrey et Maxime Lapointe ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines, collègues et amis chers. Ophtalmologiste-oncologue au Centre universitaire d'ophtalmologie du CHU de Québec et professeur clinicien à la Faculté de médecine de l'Université Laval depuis plus de 20 ans, le Dr Bergeron faisait preuve d'un dévouement exceptionnel envers ses patients et était hautement apprécié de ses collègues et de ses résidents, auxquels il laisse un héritage professionnel précieux. À ce rôle de médecin passionné s'ajoutait celui d'un papa attentionné, responsable, généreux et aimant, qui déjà nous manque tellement. Tes sages conseils, ton bon jugement, ton grand courage et tes valeurs humaines nous ont profondément inspirés, et à jamais nous les porterons en nous. À toi qui a tout donné, tout défié, tout tenté pour rester le plus longtemps possible à nos côtés, nous souhaitons un repos paisible et serein. Merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes, et de nous léguer une famille aussi belle et unie. La famille accueillera parents et amis le dimanche 1er septembre 2019 de 13h30 à 16h30 et de 18h à 21h, auLe service religieux sera célébré, le lundi 2 septembre 2019, à 14h, en l'église St-Félix de Cap-Rouge (1460, rue Provancher, Québec), où la famille recevra également les condoléances à compter de 12h. Un don, si souhaité, peut être transmis à la Fondation des maladies de l'œil (1100, rue Bouvier, bureau 010, Québec, QC G2K 1L9 ; 1-877-654-0835 ; fondationdesmaladiesdeloeil.org) ou à l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec (Fondation du CHU de Québec - 1825, boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec, QC G1J 0H4; 418-525-4385; fondationduchudequebec. org)